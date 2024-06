Sfax : 8 personnes incarcérées pour trafic d’êtres humains et blanchiment d’argent

À Sfax, huit personnes ont été incarcérées pour trafic d’êtres humains et blanchiment d’argent. Une opération conjointe entre les unités de renseignement de la région de la garde nationale de Jebiniana (gouvernorat de Sfax) et les unités centrales de renseignement a permis de démanteler un réseau composé de huit Tunisiens, dont cinq femmes et un organisateur de traversées clandestines. Ce réseau facilitait le passage des migrants originaires d’Afrique subsaharienne en leur fournissant des sommes d’argent atteignant 230 000 dinars, obtenues par le retrait de mandats postaux, et en les aidant à résider illégalement dans les délégations d’Al-Aamara et Jebiniana. Les perquisitions ont conduit à la saisie d’environ 65 000 dinars, une voiture de luxe et plusieurs contrats d’achats de biens meubles destinés au blanchiment d’argent. Après avoir été déférés devant le ministère public de Sfax, huit mandats de dépôt ont été émis à leur encontre pour « trafic d’êtres humains et blanchiment d’argent ».