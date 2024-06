Mesures spéciales pour le derby entre l’EST et le CA

À l’approche du derby entre l’Espérance Sportive de Tunis (EST) et le Club Africain (CA), prévu dimanche 2 juin 2024, à 19 heures, au stade olympique de Radès, le ministère de l’Intérieur a annoncé une série de mesures pour garantir le bon déroulement de l’événement. Ainsi, il est strictement interdit à tout type de véhicule de stationner ou de circuler sur la route nationale n°1, entre le carrefour de Chouchet Radès et le carrefour de Borj Louzir-Ezzahra, de 15 à 23 heures, sauf pour les personnes se rendant au stade ou détenant des billets d’entrée. Les portes du stade ouvriront à 16 heures, et il est vivement recommandé au public d’arriver tôt.

Les détenteurs de billets doivent les présenter à toutes les portes avancées, avec un parking nord attribué aux détenteurs des billets pour l’enceinte et le virage, et un parking sud réservé aux détenteurs des tickets pelouse. Le ministère appelle également le public à se garer dans les parkings désignés pour assurer la sécurité des véhicules et la fluidité du trafic.