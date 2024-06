Le Croissant Rouge Tunisien réfute les rumeurs et défend son intégrité

Le comité directeur du Croissant Rouge Tunisien (CRT) a refuté les informations fallacieuses circulant sur les réseaux sociaux et portant atteinte à l’intégrité du Croissant-Rouge tunisien, appelant les médias à vérifier les informations auprès de sources fiables avant de les diffuser et à ne pas chercher à obtenir des déclarations auprès de sources « suspectes ».

Lors d’une conférence de presse tenue samedi à Tunis, Abdellatif Chabou, président du CRT a souligné que le Croissant-Rouge tunisien est prêt à fournir toutes les informations exactes et précises aux médias, présentant, à cet effet, un certain nombre de documents, de vidéos et de statistiques pour démentir les rumeurs mettant en cause l’intégrité du CRT.

Des documents électroniques, papier et des photos des différents dons et des étapes de collecte, de tri et de stockage dans les centres consacrés à cet effet, ainsi que des listes de budgets alloués pour aider les Palestiniens blessés arrivant en Tunisie, ont été présentés à cette occasion aux représentants des médias en plus d’un certain nombre de décisions judiciaires à l’encontre des « responsables de la campagne de dénigrement contre l’organisation ».

il a souligné que la chaîne qui diffuse ces rumeurs mensongères est « suspecte » et que toutes les vidéos circulant sur les médias sociaux et condamnant l’organisation sont “fabriquées et sans fondement”.

« Le complot contre l’organisation a pour objectif principal de perturber les préparatifs du Croissant-Rouge d’un navire d’aide à destination de la Palestine, qui devrait partir au cours du mois de juin”, a-t-il indiqué .

La porte-parole officielle de l’organisation, Soraya Gregbou, a souligné que la « campagne menée par des parties suspectes » a terni l’image de l’organisation et perturbé ses missions, précisant à cet effet que le siège central du Croissant rouge a été attaqué, et qu’un certain nombre de volontaires de l’organisation ont été agressés, ce qui les a amenés à envisager de se retirer de l’organisation.

Les superviseurs des grandes surfaces ont aussi empêché les volontaires du Croissant-Rouge de collecter des dons auprès des citoyens, a-t-elle indiqué, faisant savoir que certains citoyens ont exigé l’annulation des contrats de location d’appartements consacrés à l’accueil des Palestiniens blessés.