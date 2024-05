Hamtramck : première ville américaine à boycotter Israël

La ville de Hamtramck, située dans la banlieue de Détroit, Michigan, a annoncé cette semaine son soutien total à la campagne de Boycott, Désinvestissement et Sanctions (BDS) contre Israël, devenant ainsi la première ville américaine à prendre cette position en faveur des droits des Palestiniens, selon le journal britannique Middle East Eye. Le conseil municipal de Hamtramck a décidé de ne plus acheter de biens et services de toute entreprise ciblée par la campagne BDS et de cesser tout investissement en Israël et dans les entreprises soutenant le régime d’apartheid israélien.

Le conseil encourage également les résidents à participer à la campagne et à soutenir les initiatives étudiantes dans les universités, précisant que le soutien à BDS n’est pas antisémite, puisque de nombreux partisans de la campagne sont eux-mêmes juifs. Lors d’une réunion enregistrée du conseil municipal, un membre a déclaré que la décision visait à envoyer un message fort de soutien au peuple palestinien et à leurs efforts pour mettre fin à l’occupation israélienne de leurs terres. Le maire de Hamtramck, Amer Ghalib, a affirmé au journal local ‘Free Press’ que la ville ferait tout son possible pour éviter d’acheter, d’investir ou de contracter avec des entreprises soutenant le génocide israélien. Depuis 2013, Hamtramck est la seule ville américaine à majorité musulmane et possède un historique significatif d’activisme pour les droits humains.