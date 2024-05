Lancement de l’exercice maritime “Sûreté en mer 24” dans le golfe de Tunis

Le ministère de la Défense nationale a annoncé, lundi, depuis le siège principal de la base navale à La Goulette, le lancement de la première édition de l’exercice maritime de recherche et de sauvetage “Sûreté en mer 24” dans le golfe de Tunis, qui se déroulera jusqu’au 29 mai prochain.

Mehdi Seliti, Capitaine de Vaisseau, dirigeant du Centre national de coordination des opérations de recherche et de sauvetage en mer, a indiqué, dans une déclaration aux médias faite à cette occasion, que cet exercice qui se déroule pour la première fois de manière inclusive et dédié à la recherche et au sauvetage en mer, vise à évaluer le système actuel et à en déterminer les points forts et les points faibles afin de pallier les dysfonctionnements.

L’exercice vise aussi à définir des procédures de travail uniformisées, mettre en place des mécanismes de coordination entre les parties intervenantes en matière de recherche et de sauvetage, s’exercer à un usage optimal des systèmes disponibles et aux techniques des premiers secours et prendre connaissance des lois relatives au sauvetage en mer.

Pour sa part, Karim Taka, Capitaine de Vaisseau Major, a indiqué que l’exercice “Sûreté en mer 24” s’inscrit dans le cadre de la mise en application du décret n°2024-181 du 5 avril 2024, portant organisation de la recherche et du sauvetage maritimes au niveau national.

Il s’agit de mettre en place une autorité nationale pour la recherche et le sauvetage en mer, établir un plan national pour les mécanismes de coordination entre tous les acteurs dans le domaine et de déterminer la zone de responsabilité géographique de la République tunisienne, a-t-il expliqué.