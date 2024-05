Tataouine : la centrale solaire de remada sur le point de voir le jour

Le député Mokhtar Abdelmoula a confirmé dans un post sur sa page officielle que le projet de la centrale de production d’énergie solaire à Remada, dans le gouvernorat de Tataouine, verra le jour dans les prochains jours avec le début des travaux.

Il a ajouté que le projet créera environ 400 emplois directs pendant la phase de construction et environ 100 emplois directs pendant la phase de production. Le député a également indiqué que le projet permettra à la Tunisie d’économiser environ 45 millions de dollars de ses importations de gaz, en plus de réaliser des profits financiers d’environ 90 millions de dinars par an, en supposant un prix du gaz de 520 dollars par tonne équivalent pétrole et le tarif prévu par la société AMEA de 91,52 millimes par kilowatt-heure.

Il a souligné que le projet permettra à la Tunisie d’éviter l’émission d’environ 150 000 tonnes de dioxyde de carbone par an.