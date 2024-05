Prévisions pour la nuit : pluies isolées et températures douces

Cette nuit, le temps sera partiellement nuageux dans la plupart des régions avec des cellules orageuses accompagnées de pluies dispersées sur la côte, selon l’Institut national de la météorologie.

Les vents souffleront de secteur est sur le nord et le centre, et de secteur sud sur le sud, modérément forts près des côtes est, localement dans le sud, et faibles à modérés ailleurs. Les températures nocturnes varieront entre 17 et 20 degrés dans le nord, le centre, les régions côtières et les hauteurs, et entre 22 et 25 degrés dans le sud.