L’AMT dénonce l’irruption de la police à la Maison de l’avocat et l’arrestation “spectaculaire” de Sonia Dahmani

Le bureau exécutif de l’Association des Magistrats Tunisiens (AMT) considère que l’irruption samedi, des membres de la police dans la Maison de l’avocat pour l’arrestation de Sonia Dahmani constitue “un grave précédent” et un préjudice à toutes les composantes de la famille judiciaire.

Dans une déclaration, l’association qui exprime son entière solidarité avec le barreau, appelle tous les magistrats à défendre les principes du procès équitable, à placer la justice au-dessus de toute autre considération et à ne pas céder aux pressions quelles qu’en soit la nature.

L’AMT dénonce “les graves violations” commises par les pouvoirs publics en autorisant les forces de sécurité de prendre d’assaut le siège de la Maison de l’avocat dans la capitale pour arrêter l’avocate Sonia Dahmani “de façon spectaculaire” et sans aucune justification.

Dans sa déclaration, l’association souligne que les tentatives de porter atteinte à la liberté d’expression et d’information se font de plus en plus fréquentes à cause du recours abusif au décret-loi 54 à dessein de faire taire la voix de l’opposition et d’avoir le contrôle absolu sur la justice.