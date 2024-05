Incident du drapeau national : Ouverture d’une enquête judicaire contre 9 personnes

Le Ministère public près le Tribunal de première instance de Ben Arous a décidé d’ouvrir une information judiciaire sur l’incident du drapeau national couvert d’un tissu à la piscine olympique de Radès, contre neuf personnes suspectes dont deux sont en détention provisoire et sept autres en état de liberté, apprend-on auprès de Sadok Jouini, porte-parole officiel du Tribunal de de première instance de Ben Arous.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Jouini a précisé que tous les suspects ont comparu aujourd’hui devant le juge d’instruction pour des accusations liées à un complot contre la sécurité intérieure de l’Etat et à la formation d’une alliance en vue d’aggression contre des personnes et des biens et d’outrage au drapeau national, et ce en vertu des articles 32, 68, 69, 72, 192, 131 et 132 du code pénal.

Le Ministère public près le Tribunal de première instance de Ben Arous avait précédemment chargé la première Brigade criminelle de la Garde Nationale de Ben Arous d’ouvrir une enquête sur l’incident du drapeau couvert d’un tissu, lors de la septième édition du Tunisian Open Masters, organisée par la Fédération tunisienne de natation, à la piscine olympique de Radès.

Le ministère de la Jeunesse et des Sports avait annoncé, vendredi dernier, à la suite de cet incident, la dissolution du bureau de la Fédération Tunisienne de Natation et la désignation d’un bureau provisoire, et décidé de démettre le Directeur Général de l’Agence Nationale de Lutte Antidopage et le commissaire régional de la Jeunesse et des Sports de Ben Arous de leurs fonctions pour les remplacer par des cadres supérieurs.

Ces décisions faisaient suite à la réunion tenue le même jour au palais de la Kasbah, par le Président de la République, Kaies Saied, qui avait suivi sa visite inopinée effectuée à la piscine olympique de Radès, et au cours de laquelle il ordonné de prendre des “mesures pénales et administratives immédiates” contres les responsables de cet incident.