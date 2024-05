Mourad Zeghidi et Borhen Bsaies comparaissent lundi devant le procureur de la République du Tribunal de première instance

Le ministère public près le tribunal de première instance de Tunis I a décidé de maintenir en détention provisoire le journaliste Mourad Zeghidi et le présentateur et animateur télé et radio Borhen Bsaies, a déclaré l’avocat Ghazi Mrabet, dimanche, à l’agence TAP.

“Borhen Bsaies et Mourad Zeghidi avaient été entendus samedi soir par la brigade de lutte contre la criminalité d’El Gorjani”, a-t-il ajouté.

“Les questions adressées à Mourad Zeghidi portent toutes sur ses analyses politiques et sociales exprimées sur des plateaux télévisés et radiophoniques ainsi que sur un post facebook dans lequel il dit soutenirle journaliste Mohamed Boughalleb”, a expliqué Me Mrabet.

Le 26 mars dernier, le ministère public près le Tribunal de première instance avait émis un mandat de dépôt contre Mohamed Boughalleb au sens de l’article 128 du code pénal et de l’article 86 du code des télécomunications. Le 17 avril, il a été condamné à six mois de prison avec exécution immédiate pour outrage à autrui sur les réseaux sociaux et attribution de faits illégaux à un fonctionnaire public.

Selon Me Mrabet, Mourad Zeghidi et Borhen Bsaies comparaitront lundi devant le procureur de la République près le tribunal de première instance.

Samedi soir, le porte-parole du Tribunal de première instance de Tunis, Mohamed Zitouni, avait indiqué à l’agence TAP que Borhen Bsaies et Mourad Zeghidi ont été mis sous interrogatoire sous la supervision du ministère public près le Tribunal de première instance de Tunis. “Les suites à donner aux enquêtes menées à leur encontre seront dévoilées ultérieurement”, avait-il dit.

Dans la soirée du samedi 11 mai, les journalistes Mourad Zeghidi et Borhene Bsaies ont été conduits au siège d’El Gorjani.