L’UGTT exprime sa solidarité avec le barreau tunisien après l’arrestation de l’avocate Sonia Dahmani

L’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a exprimé aujourd’hui, dimanche, sa pleine solidarité avec le barreau tunisien et ses structures, à la suite de l’exécution d’un mandat d’amener contre l’avocate Sonia Dahmani hier soir, depuis le siège du barreau à Tunis.

Dans un communiqué, l’UGTT a condamné fermement cette agression sans précédent contre le barreau tunisien, suite à l’intrusion d’une force de sécurité en civil au siège du barreau, l’arrestation d’une avocate à l’intérieur, sous prétexte de l’exécution d’un ordre du parquet, et l’agression de plusieurs avocats et journalistes. Hier soir, le mandat d’amener émis par le juge d’instruction principal du tribunal de première instance de Tunis contre Sonia Dahmani a été exécuté, et les agents chargés de son exécution l’ont appliqué en respectant son contenu et en le mettant en œuvre sur le terrain pour assurer une bonne application de la loi et l’efficacité des enquêtes en cours”, a déclaré le porte-parole du tribunal de première instance de Tunis, Mohamed Zitouna, à l’agence Tunis Afrique Presse, confirmant “le respect de toutes les procédures légales” et soulignant que les poursuites engagées contre Dahmani “n’ont aucun lien avec l’exercice de sa profession d’avocate”.