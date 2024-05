Affluence record au passage de Dhiba Ouazen : plus de 200 000 voyageurs

Le passage frontalier de Dhiba Ouazen enregistre un flux continu de voyageurs, avec plus de 5000 personnes et 200 véhicules ayant traversé le passage au cours des deux dernières semaines. Depuis la fermeture du passage frontalier de Ras Jedir, Dhiba a enregistré des chiffres records, avec près de 200 000 voyageurs et 15 000 véhicules ayant traversé la frontière. Les autorités régionales et les unités opérationnelles du passage frontalier ont mobilisé toutes les ressources disponibles pour faciliter le passage des voyageurs et réduire les temps d’attente.