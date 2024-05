Alerte : le niveau des barrages tunisiens chute à 34,8%

Le 6 mai 2024, l’Observatoire national de l’agriculture (Onagri) a publié des données révélant un taux de remplissage des barrages tunisiens s’élevant à 34,8%.

Cette statistique, représentative de l’état des réserves d’eau dans le pays, souligne une situation préoccupante alors que la moyenne des ressources en eau des trois dernières années s’établissait à 981,1 millions de mètres cubes, soit bien au-dessus des 804,5 millions de mètres cubes enregistrés jusqu’à présent. Parmi les barrages les plus touchés par cette baisse, on compte Sidi El Barrak et Sidi Salem, dans la région de Béja, avec des taux de remplissage respectifs de 45% et 39%. Cependant, des signes positifs émergent également, comme en témoigne le barrage de Bouhertma, affichant un niveau de remplissage encourageant de 60%.

Cette situation appelle à une vigilance accrue et à des mesures de préservation et de gestion prudente des ressources en eau pour répondre aux besoins agricoles et sociétaux à venir.