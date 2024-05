Partenariat économique Tunisie-Niger : 30 entreprises tunisiennes à la recherche de nouvelles opportunités

Plus de 30 entreprises tunisiennes explorent le marché nigérien lors d’une mission économique à Niamey du 4 au 9 mai 2024, initiée par la Chambre syndicale des conseillers à l’exportation de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat, en collaboration avec le ministère du Commerce et de l’Industrie du Niger.

Ces entreprises actives dans divers secteurs tels que l’agriculture, l’énergie, les banques, les assurances, les communications, la pharmacie, les services médicaux, la numérisation, l’enseignement supérieur, la formation professionnelle et les travaux publics. L’objectif principal de cette mission économique est de garantir une meilleure présence des produits tunisiens au Niger et des produits nigériens en Tunisie, ainsi que de renforcer l’échange d’expériences entre les deux pays.

La mission vise également à augmenter les échanges de biens et de services entre la Tunisie et le Niger, à exploiter les opportunités d’investissement entre les deux pays, notamment dans les chaînes de valeur des industries agricoles. En outre, cette initiative permettra d’examiner les moyens de bénéficier des opportunités offertes par les deux pays pour établir de nombreux investissements tunisiens à Niamey. Un forum économique tuniso-nigérien sera organisé à cette occasion, sous le patronage du ministre du Commerce et de l’Industrie du Niger, Sido Asman, en plus d’une série de rencontres bilatérales.