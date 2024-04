Alerte météo : des pluies abondantes et une baisse des températures prévues dans plusieurs régions à partir de demain

À partir de demain, des pluies abondantes sont prévues dans plusieurs régions, accompagnées d’une baisse des températures.

Le temps sera favorable, à partir de demain après-midi, pour des averses dispersées, parfois orageuses, dans les régions ouest du centre et du nord, puis elles se propageront progressivement vers les régions est en fin de journée et durant la nuit. Selon l’Institut national de la météorologie, dans un bulletin de suivi, les températures vont baisser, en particulier dans le nord et le centre, avec des maximales oscillant entre 13 et 17 degrés et ne dépassant pas les 10 degrés dans les zones montagneuses, tandis qu’elles seront entre 19 et 24 degrés dans le sud.

L’Institut a également confirmé la persistance des pluies mercredi, dans le nord, le centre et localement dans le sud, pouvant être localement orageuses et abondantes dans les gouvernorats de Sidi Bouzid, Kairouan, Sfax et sur la côte, où les quantités les plus importantes varieront entre 30 et 50 millimètres, avec des chutes de grêle dans des endroits isolés.