Salah El-Saadani, célèbre acteur égyptien, s’éteint à l’âge de 81 ans

Le monde du cinéma et du théâtre pleure la perte de l’acteur égyptien Salah El-Saadani, décédé aujourd’hui, vendredi, à l’âge de quatre-vingt-un ans.

Il a commencé sa carrière artistique aux côtés de son camarade d’études, l’acteur Adel Imam, avec qui il a joué au théâtre universitaire. Par la suite, il a travaillé dans de nombreux films, séries télévisées et pièces de théâtre, mais c’est à la télévision qu’il a connu le plus grand succès.

L’un de ses rôles les plus importants et les plus célèbres était celui du “Omda Soulaymen Ghanem” dans la série “Layali d’El-Helmeya” aux côtés de Yahya Al-Fakhrani et Safia El-Omari.