Ali Mrabet souligne la nécessité d’accélérer la mise en place de l’Agence nationale de la santé publique

Lors d’une réunion de travail tenue jeudi avec une délégation d’experts de la Commission de l’Union africaine, le ministre de la santé, Ali Mrabet, a souligné la nécessité d’accélérer la mise en place de l’Agence nationale de la santé publique pour renforcer la gouvernance du secteur de la santé et améliorer ses performances.

Selon un communiqué du ministère de la santé, Ali Mrabet a salué l’initiative du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Africa) visant à soutenir la Tunisie dans la création de cette agence, qui “renforcera la coordination entre les administrations techniques du ministère de la santé et contribuera à la restructuration et à la gouvernance du secteur de la santé ainsi qu’à l’amélioration de son rendement et de son efficacité”.

La visite des experts du CDC Africa en Tunisie, du 17 au 22 avril en cours, vise à discuter du projet de création de l’Agence nationale de santé publique et de la formation d’une équipe qui travaillera sur ce projet sous ses différents aspects.