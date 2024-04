Football – FTF : L’Assemblée générale élective le 11 avril

La Fédération tunisienne de football (FTF) a annoncé lundi qu’elle tiendra son Assemblée générale extraordinaire élective pour le mandat 2024-2028 le samedi 11 mai prochain à midi.

L’Assemblée sera précédée le même jour à 9h par une séance plénière ordinaire pour présenter les rapports moral, financier et des commissaires aux comptes et les soumettre à l’approbation, selon la même source.

D’autre part, le Bureau fédéral a décidé d’approuver la reprise du championnat de la Ligue 1 du football professionnel (play-off et play-out) les 13 et 14 avril selon les dates suivantes :

Play-off

– Quatrième Journée / 13 et 14 avril 2024

– Cinquième journée / 27 et 28 avril 2024 et match de rattrapage / 1er mai 2024

– Sixième journée / 4 et 5 mai 2024

– Septième journée / 10, 11 et 12 mai 2024

Play-out

– Septième journée aller / 13 et 14 avril 2024

– Première journée retour / 27 et 28 avril 2024

– Deuxième journée retour / 4 et 5 mai 2024

– Troisième journée retour / 10, 11 et 12 mai 2024

Coupe de Tunisie

– 16es de finale / 20 et 21 avril 2024 et match de rattrapage / 8 mai 2024

Sur un autre plan, et suite aux incidents violents survenus durant le week-end dans certains stades, le Bureau fédéral a appelé le bureau de la LNFP à prendre des décisions dissuasives pour tous ceux dont les enquêtes et les rapports prouvent leur culpabilité et à infliger les sanctions les plus sévères à l’encontre des contrevenants.