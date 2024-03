Ramadan en Tunisie : 186 accidents de la route en dix jours

Au cours des dix premiers jours du mois de Ramadan de cette année, la Tunisie a enregistré 186 accidents de la route, selon les statistiques de l’Observatoire national de la sécurité routière.

Ces accidents ont eu lieu du 11 mars jusqu’à hier, le 20 mars 2024. L’Observatoire a confirmé que le pic des accidents a été enregistré entre 14h et 18h, et ces accidents ont causé la mort de 27 personnes et blessé 206 autres. Le rythme des accidents est resté constant sans interruption pendant les dix jours, avec au moins 5 accidents enregistrés le 20 mars, jour férié, tandis que le deuxième jour du Ramadan a enregistré 15 accidents. Les principales causes des accidents sont généralement la vitesse excessive, la distraction, le non-respect des priorités.