Gaza : 37 mères tuées chaque jour par les bombardements israéliens

L’association du Croissant-Rouge palestinien a déclaré que 37 mères sont tuées chaque jour en raison des bombardements israéliens dans la bande de Gaza. Le Croissant-Rouge a publié un tweet sur la plateforme “X”, indiquant qu’au moment où les pays arabes célèbrent la fête des mères, 37 mères sont martyrisées chaque jour dans l’agression israélienne continue contre le territoire assiégé de Gaza, pour le 167e jour consécutif. L’organisation “Prisonniers et Libérés” et le club “Prisonnier” ont également déclaré qu’il y avait 28 mères parmi les 76 femmes détenues dans les prisons de l’occupation israélienne, privées de leurs familles et de leurs enfants par l’occupation. À ce jour, le nombre de décès à Gaza le jeudi 31 mars 2024 a atteint 31 988, et le nombre de blessés 74 188, la plupart étant des enfants et des femmes, depuis le 7 octobre dernier.