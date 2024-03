Will Smith parle de l’impact du Coran sur sa vie familiale

L’acteur américain Will Smith s’est récemment exprimé sur divers sujets liés à l’éducation de ses enfants, sa relation avec le Coran et la décision déterminante qui a changé sa vie, lors d’une interview avec l’animateur égyptien Amr Adib dans le podcast “Big Time”. Smith a souligné qu’il continue à éduquer ses enfants, même si le plus jeune a 23 ans, pensant que leur éducation serait terminée à l’âge de 21 ans, mais il a découvert le contraire, estimant que plus les enfants grandissent et approfondissent, plus ils ont besoin de conseils et d’aide. Il a également déclaré que ce qui l’a le plus aidé dans la vie, c’est le concept fort présent dans le Coran selon lequel chaque personne est responsable d’elle-même.

Il a ajouté qu’il avait été impressionné par la simplicité et la fluidité du Coran, soulignant qu’il était impossible pour quelqu’un de le lire et d’en sortir avec une mauvaise compréhension. Smith a également révélé qu’il avait lu tous les livres saints, exprimant son admiration pour le lien qui unit la Torah, la Bible et le Coran, les considérant comme une seule histoire. Il a évoqué le moment crucial où le réalisateur Quincy Jones l’a invité à auditionner pour son émission “Le Prince de Bel-Air”. Bien qu’il n’ait pas eu d’expérience en tant qu’acteur, Smith a décidé de faire preuve de courage et de se lancer dans l’audition malgré son manque d’expérience. Il a expliqué que ce moment avait changé sa vie complètement, soulignant que son courage et son acceptation immédiate de l’offre lui avaient ouvert de nombreuses opportunités par la suite.