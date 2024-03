La 5G sera lancée officiellement à la fin l’année 2024 en Tunisie

La cinquième génération de réseaux mobiles (5G) sera lancée officiellement à la fin l’année 2024 en Tunisie, a annoncé, lundi, le ministre des Technologies de la communication, Nizar Ben Neji .

Intervenant lors d’un workshop organisé, à Tunis, pour présenter la feuille de route pour le déploiement de la 5G en Tunisie, les différentes étapes pour l’attribution des licences et la commercialisation de ce nouveau service, le ministre a souligné que la transition vers la 5G permettra d’améliorer de 10 à 20 fois la qualité de l’Internet par rapport à celle de la quatrième génération(4G), ce qui aura un impact positif sur le rendement des entreprises économiques et des diverses activités qui nécessitent une connexion internet à très haut débit.

Ben Neji a fait savoir, à cette occasion, que l’ouverture et l’évaluation des offres sont prévues pour Juillet – Août 2024 et que l’attribution des licences est fixée pour le mois de septembre 2024, alors que la commercialisation de la 5G pour la téléphonie mobile est prévue pour le mois de novembre 2024. Cette étape va permettre, selon le ministre, de mettre en place des applications développées pour le contrôle et l’exploitation à distance des technologies de réalité augmentée.

Il a affirmé, également, que la transition vers la 5G aidera la Tunisie à rattraper le retard dans les domaines de la mobilité des communications et des infrastructures assurant un haut niveau de débit Internet.

De son côté, le représentant de l’Instance nationale des télécommunications, Mohamed Taher Missaoui a souligné le besoin imminent pour la transitions vers la 5G et le suivi des évolutions techniques dans le domaine.

Il a fait savoir qu’il existe 16 millions de cartes SIM en Tunisie, et que la consommation du tunisien de « Data » a quintuplé entre la période 2016 et 2023, ajoutant que la consommation de « data fixe » a évolué de 600 mille à 1 million et 700 mille, au cours de la même période. Et de poursuivre que 90,8% des Tunisiens utilisent des téléphones portables, 65 % possèdent des smartphones, 72% utilisent l’Internet fixe et 88 % sont actifs sur les réseaux sociaux.