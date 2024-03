Des sessions de formation au profit des cadres non spécialisés des jardins d’enfants

Le ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées a annoncé ce lundi le démarrage, depuis février dernier, d’un programme de formation dédié aux cadres non spécialisés des jardins d’enfants et ce, en application de la convention signée en février 2023 avec le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle, le ministère précise que ce programme vise à former, en 2024, environ 2190 cadres dans 12 gouvernorats (Monastir, Kef, Gafsa, Ben Arous, Zaghouan, Mahdia, Gabes, Sidi Bouzid, Tozeur, Ariana, Béja et Manouba) en attendant de former d’autres cadres dans les gouvernorats restants en 2025.

Les participants recevront des certificats et leur situation sera régularisée à la rentrée scolaire prochaine, souligne le communiqué précisant que la formation est dispensée à raison de 30 heures en présentiel, 30 heures en distanciel et 60 heures réservées aux stages.

Ces sessions de formation, qui se poursuivront jusqu’au mois de décembre 2024, ont démarré en février dernier à Monastir (les 12 et 13) avec 200 participants avant de passer au gouvernorat de Gafsa (les 14 et 15) avec 217 participants puis au Kef (le 21 ) et à Ben Arous (le 26).