Une délégation parlementaire visite le marché de gros de Ben Arous pour comprendre les préoccupations des commerçants

Une délégation parlementaire s’est rendue ce dimanche au marché de gros de Ben Arous pour rencontrer les commerçants et comprendre leurs préoccupations.

Cette visite s’inscrit dans le cadre des efforts du Parlement visant à saisir les besoins du marché et les défis auxquels les citoyens et les commerçants pourraient être confrontés. Au cours de la visite, des discussions ont eu lieu sur les problèmes liés à l’approvisionnement en produits de première nécessité, aux difficultés rencontrées dans les transactions commerciales, ainsi qu’à l’amélioration de la stabilité économique et de la qualité des services et des prix sur le marché.

Cette visite a également permis aux députés d’écouter les demandes des citoyens et de renforcer le dialogue entre le législatif et le secteur commercial en Tunisie. Le Parlement a souligné que les résultats et les recommandations de cette visite contribueront à l’élaboration de politiques et de programmes de développement visant à soutenir l’économie locale et à réaliser la stabilité sociale dans le pays.