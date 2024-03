Kaïs Saïed affirme l’engagement envers le développement du Sud Tunisien

Le président de la République Kaïs Saïed a déclaré, samedi soir, lors d’une visite non annoncée à la localité de Nouil, dans le gouvernorat de Kébili, que “La Tunisie appartient à tous les Tunisiens, de l’extrême nord à l’extrême sud”, et que “le sud est une partie de la Tunisie dont nous sommes fiers et qu’il faudrait développer”, ajoutant “nous lui fournirons toutes les commodités et services publics qui existent en tout autre lieu”.

Dans une vidéo postée sur la page de la présidence de la République, le chef de l’Etat a affirmé que “le sud de la Tunisie doit bénéficier de sa part de développement dans tous les domaines, d’autant qu’il regorge de grands potentiels, comme l’ensemble de la Tunisie”.

Et d’ajouter “Je me suis promis d’être au service du peuple tunisien, et ma visite aujourd’hui n’est pas un hasard, mais se veut un message aux habitants du sud, nos concitoyens qui ont droit à la Tunisie comme le reste des régions”.

Le Président de la République a affirmé que plusieurs projets doivent être lancés au profit des jeunes de la région.

“Vous êtes parfaitement conscients de l’importance de la terre à laquelle vous êtes attachés et déterminés à lui redonner vie, a-t-il déclaré à l’adresse des habitants. De notre côté, nous vous apporterons tout le soutien nécessaire.

Il a toutefois appelé les responsables locaux et régionaux à assumer convenablement leurs responsabilités et à être à la hauteur des missions et tâches qui leurs ont confiées.

“Ils sont appelés à être au fait des préoccupations de leurs concitoyens et à œuvrer pour trouver des solutions à leurs difficultés”, a-t-il soutenu.

Et d’affirmer que “Nous poursuivrons notre engagement à assainir le pays. Et celui qui n’assume pas ses responsabilités n’a pas sa place dans les institutions de l’Etat”.

Le président Saïd s’est rendu samedi à la localité de Nouil, relevant de la municipalité de Douz (gouvernorat de Kébili) où il s’est enquis des préoccupations des citoyens et des difficultés qu’ils rencontrent, notamment en ce qui concerne la création de projets.

Le président de la République a partagé le repas d’Iftar avec des citoyens de Bir Belgacem, relevant de la délégation de Douz. Il a, à cette occasion, souligné que le désert tunisien regorge de richesse et de compétences.

Il a affirmé qu’il est possible grâce à une ferme volonté et un engagement constant de transformer plusieurs régions du désert tunisien en zones vertes, afin que la Tunisie devienne

prospère et verte et pour que chaque citoyen puisse vivre en toute dignité.

Rappelons que la première visite du président de la République au gouvernorat de Kébili date du 12 novembre 2023 où il s’est déplacé aux localités de Rjim Maâtoug et d’Al Mohdeth pour planter des arbres à l’occasion de la fête de l’arbre.