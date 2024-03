Football – Ligue 1 (3e j Play-off) : un derby très attendu entre l’EST et le CA

Le derby de la capitale opposant l’Espérance de Tunis, leader, et le Club Africain, dauphin, sera le match le plus attendu ce week-end, à l’occasion de la troisième journée play-off de la Ligue 1 du football professionnel.

Le leader sang et or (9 points) tentera de conforter sa belle série de cinq victoires d’affilée toutes compétitions confondues et troisième au Play-off pour creuser l’écart en tête du classement et aborder dans les meilleures dispositions mentales son quart de finale aller de la Ligue africaine des Champions contre les Ivoiriens de l’Asec Mimosas.

Pour ce faire, l’équipe de Miguel Cardoso tentera, en présence des milliers des supporters attendus, de profiter de la cohésion au sein du groupe et d’une solide ligne défensive qui n’a encaissé aucun but, et comptera sur des joueurs en très bonne forme à l’image des Brésiliens Rodrigo Rodriguez et Yan Sasse.

De son côté, le Club Africain, deuxième avec 5 points, espère rééditer sa performance de la dernière journée face à l’US Monastir (1-0) pour réduire l’écart qui le sépare de son rival et plier définitivement la page de l’élimination de la phase de poules de la Coupe de la Confédération.

Les protégés de Mondher Kebaier devront s’attendre à un match très tactique qui exige du staff technique une bonne gestion de son capital humain et des compétences techniques de certains joueurs à l’image de son meneur de jeu Bassem Srarfi et de son attaquant nigérian Kingsley Eduwo.

De son côté, l’Etoile du Sahel, 3e avec 4 points, se rendra au Bardo pour affronter le Stade Tunisien qui la talonne avec 3 points au compteur, dans un match à quitte ou double pour les deux équipes qui ont raté leur début des play-offs.

La formation étoilée est appelée à retrouver son efficacité offensive qui a marqué ses cinq dernières apparitions (1 nul et 4 défaites) dont le dernier clasico à Sousse face à l’Espérance de Tunis qui a précipité le départ de son entraîneur Ahmed Ajlani.

L’équipe du Bardo elle qui reste sur une défaite et un match nul lors de cette deuxième phase, cherche sous la houlette de Hammadi Daou, à remporter son premier succès pour se relancer dans la course pour l’une des places africaines.

A Sfax, le club de la place offrira l’hospitalité à l’US Monastir avec l’espoir de se détacher de son adversaire du jour avec qui il partage, en compagnie du Stade Tunisien, le même nombre de points (3 pts).

La rencontre s’annonce très disputée entre les protégés de Nabil Kouki, en quête de leur premier succès au play-off, et l’équipe monastirienne qui vient de retrouver son ancien entraîneur Lassad Jarda avec qui elle a remporté le premier trophée de son histoire.

Le programme

Samedi 16 mars

Stade Hamadi Agrébi (21h30) :

Espérance ST – C Africain

Dimanche 17 mars

Stade Heni Ennaifer (14h00) :

S. Tunisien – ES Sahel

Stade Taieb Mhiri (21h30):

CS Sfaxien – US Monastir