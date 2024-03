Football – LNFP : les clubs de la Ligue 1 à l’amende

La Ligue Nationale du Football Professionnel (LNFP), réunie jeudi, a infligé une amende de 5000 dinars et deux matches d’interdiction de banc à l’encontre de l’entraîneur-adjoint de l’Espérance de Tunis, Fabio Fernandez, et ce pour avoir accédé au terrain sans autorisation de l’arbitre, lors du match contre l’Etoile du Sahel disputé le 10 mars dans le cadre de la 2e journée play-off.

La Ligue a également infligé au Club Africain et l’Etoile du Sahel une amende de 2500 dinars et un blâme chacun pour utilisation de fumigènes et d’objets divers par leurs supporters, lors de leurs matches contre respectivement l’US Monastir (le 9 mars) et l’Espérance de Tunis (le 10 mars).

L’US Ben Guerdane a, pour sa part, écopé d’une amende de 1500 dinars et d’un blâme pour allumage et jet de fumigènes sur le terrain par ses supporters, lors de sa rencontre face à l’Olympique de Béja (le 10 mars).

De son côté, l’EGS Gafsa s’est vu infligé une amende de 5000 dinars pour jet de bouteilles par ses supporters avec récidive, lors du match l’ayant opposé à l’ES Metlaoui, le 9 mars, pour le compte de la 6e journée play-out.