637 infractions économiques constatées lors du quatrième jour du Ramadan

Lors du quatrième jour du mois de Ramadan, les différentes équipes de contrôle économique du ministère du Commerce et du Développement des Exportations ont enregistré 637 infractions économiques après avoir effectué 3743 visites d’inspection.

En outre, 3,2 tonnes de légumes et de céréales, 12,9 tonnes de farine, de semoule et de pâte alimentaire, ainsi que 1,15 tonne de sardines ont été saisies. Les équipes de contrôle ont également saisi, selon un communiqué du ministère du Commerce, 36 kg de sucre subventionné et de riz, 98 litres d’huile subventionnée, 465 litres de lait et 1177 boîtes de tabac.