Le ciel sera peu nuageux jeudi soir le 14 mars 2024, avec l’apparition de brume locale en fin de nuit.

Les vents souffleront de l’est, faibles à modérés dans la plupart des régions. Selon l’Institut national de la météorologie, les températures nocturnes oscilleront entre 4 et 8 degrés dans le nord-ouest et les régions montagneuses, et entre 10 et 14 degrés dans le reste du pays.