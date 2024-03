Le président de la République Kaïs Saïed a effectué, samedi soir, une visite non annoncée dans la région de Nouwil, relavant de la municipalité de Douz, gouvernorat de Kébili.

Il a, à cette occasion, rencontré un groupe de citoyens, écouté leurs préoccupations et propositions, ainsi que les difficultés auxquelles ils sont confrontés, notamment en ce qui concerne la création de projets et la non satisfaction de leurs demandes, indique un communiqué de la Présidence.

Le chef de l’Etat a réaffirmé la nécessité pour chaque responsable de remplir pleinement ses obligations envers les citoyens et de leur fournir, dans le respect total de la loi, les services demandés. “Tous les citoyens sont égaux et il n’y a pas de place pour la discrimination”, a lancé le président, assurant que l’État ne tolère plus toute négligence des services envers les citoyens, que ce soit au niveau national, régional ou encore local.

Par ailleur, le président de la République a partagé un repas d’Iftar avec un groupe de citoyens à Bir Belqacem, dans le délégation de Douz. Cette rencontre a été l’occasion de souligner que le désert tunisien regorge de nombreuses richesses et de compétences. “A la faveur d’une volonté ferme et d’une détermination solide, de nombreuses régions peuvent devenir verdoyantes, permettant ainsi à toute la Tunisie, du nord au sud, de devenir plus verte où chaque citoyen bénéficie pleinement de ses droits”, a-t-il dit.