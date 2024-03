Plus de 50 cas d’intoxication alimentaire entre Ben Guerdane et Zarzis

Les hôpitaux de Ben Guerdane et de Zarzis ont reçu entre hier soir, vendredi, et ce matin, samedi 15 et 16 mars 2024, plus de 50 cas d’intoxication alimentaire.

Selon une source médicale à l’hôpital régional de Ben Guerdane, 16 personnes ont été admises et leurs premières déclarations concordantes indiquent qu’elles ont consommé des produits alimentaires dérivés du lait importés d’un pays voisin et non soumis à l’autorisation sanitaire en Tunisie, ce qui pourrait être la cause de l’intoxication selon lui. De plus, une source de l’hôpital régional de Zarzis a révélé que l’hôpital a reçu plus de 40 cas d’intoxication alimentaire. Après avoir reçu les soins nécessaires, tous les patients de Zarzis et Ben Guerdane ont quitté l’hôpital.

Une réunion est prévue au siège du gouvernorat de Médenine pour suivre le sujet et mettre en place des mécanismes pour renforcer le contrôle sanitaire des produits alimentaires.