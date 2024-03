Arnaque sur internet : un escroc présumé promettait des emplois à l’étranger en échange d’argent

Le parquet près le tribunal de première instance de Manouba a émis un mandat de dépôt à l’encontre d’un homme soupçonné d’avoir usurpé l’identité d’un cadre de l’Agence de Coopération Technique et financière pour tromper une personne en lui faisant croire qu’il pouvait lui obtenir un emploi à l’étranger en échange d’une somme d’argent importante. Selon les informations disponibles, le parquet a autorisé les agents de la police judiciaire de Manouba à mener les enquêtes nécessaires sur une personne ayant été victime d’une escroquerie sur les réseaux sociaux.

Les investigations approfondies ont permis de cibler un homme, ancien employé isolé, qui aurait attiré ses victimes sur internet en se faisant passer pour un cadre de l’Agence de Coopération Technique et financière. Il aurait ensuite trompé la victime en lui faisant croire qu’il pouvait lui obtenir des contrats de travail à l’étranger et les envoyer dans des pays européens et autres. Le montant des sommes d’argent reçues de certaines de ses victimes s’élève à plus de trente mille dinars.