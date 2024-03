Match Tunisie-Croatie : diffusion en direct par satellite sur la Télévision nationale

La Télévision nationale tunisienne diffusera le match entre la Tunisie et la Croatie en direct par satellite. La direction de la Télévision nationale tunisienne a conclu un accord avec la société sponsor et propriétaire des droits de diffusion de la Coupe “Capitale de l’Égypte”, prévoyant la transmission des matches de l’équipe nationale tunisienne lors de la compétition par satellite. Le match entre l’équipe nationale tunisienne et son homologue croate, qui aura lieu le samedi 23 mars 2024 à partir de 21h00 au stade du Caire, sera diffusé en direct et par satellite sur la deuxième chaîne nationale.