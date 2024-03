Tuberculose : Campagne de sensibilisation et de prévention en milieux éducatif et carcéral

Le ministère de la Santé organise des activités de sensibilisation et d’information notamment dans les milieux de santé, éducatifs et carcéral, pour sensibiliser à la prévention et au traitement de la tuberculose, à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de la tuberculose, correspondant au 24 mars de chaque année.

Cette année, la Tunisie célèbre la Journée mondiale de la tuberculose ayant pour slogan « La détection précoce assure la guérison et limite l’infection » afin de souligner l’importance du rôle de la prévention, de la sensibilisation et de la détection précoce pour couper la chaîne d’infection et limiter la propagation de cette épidémie, qui constitue l’un des problèmes de santé les plus importants en Tunisie.

L’année dernière, 3114 nouveaux cas de tuberculose ont été enregistrés en Tunisie, selon les données des registres de tuberculose, et l’incidence de la maladie a atteint 26,3 cas pour 100.000 habitants, selon un document officiel obtenu par l’agence TAP auprès du ministère de la Santé.

Les nouvelles infections tuberculeuses enregistrées l’année dernière se répartissent entre 1129 nouveaux cas liés à la tuberculose pulmonaire (36,3% du total des infections) et 1.985 cas liés à la tuberculose extra-pulmonaire (64 % du total des infections).

Les infections à streptocoques sont les maladies les plus importantes liées à la tuberculose extra-pulmonaire, puisque le nombre de cas enregistrés l’année dernière a atteint 1 320 cas (66,5% du total de la tuberculose extra-pulmonaire).

Pour lutter contre cette épidémie, la Direction des Soins de Santé de Base du Ministère de la Santé organisera, le 24 mars, une campagne de sensibilisation auprès des élèves de sixième année primaire de toutes les régions du pays, en coordination avec la direction de la médecine scolaire et universitaire , le ministère de l’Éducation et des directions régionales de la santé.

Le Département des Soins de Santé de Base prévoit d’organiser des campagnes de dépistage de la tuberculose dans certains établissements pénitentiaires, en plus des cours d’éducation sanitaire à l’intention des détenus de ces établissements.

La tuberculose est une maladie infectieuse qui affecte le plus souvent les poumons. Elle est causée par un type de bactérie qui se propage dans l’air lorsque les personnes infectées toussent, éternuent ou crachent.

Les Symptômes courants de la tuberculose :toux prolongée (parfois avec du sang) ; douleur thoracique ; asthénie ; fatigue intense ;amaigrissement ; fièvre ;sueurs nocturnes.