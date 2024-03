Hausse du trafic au passage de Dehiba-Wazen suite à la fermeture de Ras Jedir

Le passage frontalier de Dehiba-Wazen a enregistré ce mercredi 20 mars 2024 une affluence accrue et une augmentation du rythme de circulation, en raison de la fermeture du passage frontalier de Ras Jedir.

Une source officielle a confirmé à Mosaique FM que les unités opérationnelles du passage frontalier ont enregistré le passage de plus de 2000 voyageurs et 600 véhicules entre l’entrée en Tunisie et la sortie, soulignant la fluidité du travail et l’accélération des procédures pour réduire le temps d’attente tout en respectant l’application de la loi et des mesures de contrôle nécessaires.