Le cœur en forme : comment prendre soin de votre muscle cardiaque

Pour renforcer efficacement le muscle cardiaque, plusieurs moyens sont recommandés, notamment une alimentation saine et équilibrée, riche en fruits, légumes, grains entiers et protéines maigres. L’exercice physique régulier est également essentiel, avec des activités cardio comme la marche rapide, la natation ou le vélo. Il est également important de maintenir un poids santé, de gérer le stress et de limiter la consommation d’alcool et de tabac. Enfin, un suivi médical régulier permet de détecter et de traiter rapidement d’éventuels problèmes cardiaques.