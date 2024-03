La ministre de la famille révèle des infractions dans les maisons de retraite à Sidi Bouzid

La ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgéesà la suite de visites d’inspection non annoncées dans plusieurs établissements privés de soins aux personnes âgées dans le gouvernorat de Tunis.

Lors de sa visite surprise, la ministre a examiné les conditions de vie des résidents dans ces établissements, ainsi que les services d’alimentation, de soins de santé et de santé mentale qui leur sont fournis. Elle a écouté les préoccupations des personnes âgées et échangé avec plusieurs d’entre elles.

La ministre a constaté certaines infractions aux exigences des cahiers des charges relatifs à la création et à la gestion des institutions de soins pour personnes âgées. Ces infractions comprennent le fait que la majorité des personnes âgées hébergées dans ces centres souffrent de la maladie d’Alzheimer. De plus, certaines personnes hébergées ont moins de 60 ans. Il y a également un manque de personnel médical et paramédical suffisant dans plusieurs de ces centres pour assurer la sécurité et le bien-être des personnes âgées.

La ministre a également examiné l’engagement des gestionnaires de ces établissements privés à garantir des conditions de séjour dignes et sûres pour les personnes âgées, ainsi que leur respect des normes d’hygiène et des principes de préservation de la dignité des personnes âgées et de garantie de leur sécurité physique et mentale.

La ministre a souligné la nécessité de remédier rapidement aux infractions constatées dans les établissements concernés par la visite d’inspection d’aujourd’hui et a chargé les services d’inspection générale et de gestion des personnes âgées du ministère de fournir des rapports de suivi détaillés en vue de prendre des mesures légales dissuasives.