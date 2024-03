Sidi Bouzid : vers la création d’une banque de semences pour surmonter les difficultés agricoles

À Sidi Bouzid, un accord a été conclu pour la création d’une banque de semences afin de surmonter les difficultés agricoles. Mohamed Mansaf Hamdouni, président de l’Union des syndicats agricoles de Sidi Bouzid, a déclaré à Mosaïque FM que l’Union des syndicats agricoles a signé un accord de partenariat avec l’Institut supérieur des études technologiques de Sidi Bouzid pour la création d’une banque de semences utilisées pour préparer des produits alimentaires humains et animaux tels que la culture du moringa, du sésame, du fonio et du sorgho blanc, entre autres.

Les expériences scientifiques ont montré que ces graines ont des avantages importants pour les niveaux humain et animal, et ont également prouvé que ces cultures sont parmi les solutions les plus importantes qui peuvent soulager l’État du fardeau de l’approvisionnement en céréales et en aliments pour animaux, d’une part, et réduire l’impact de la crise économique, d’autre part.