Deux foyers d’intoxication alimentaire détectés dans le gouvernorat de Médenine

Le directeur général de l’instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires Mohamed Rabhi a indiqué que deux foyers d’intoxication alimentaire ont été détectés dans le gouvernorat de Médenine, ayant touché 42 personnes à Zarzis et 16 personnes à Ben Guerdane, après la consommation du lait fermenté, soulignant que les deux magasins de vente de lait ont été immédiatement fermés.

Il a précisé que les équipes de contrôle ont également saisi environ 1100 litres de lait, du lait fermenté non traité et environ 100 kg de dérivés du lait (fromage, ricotta et autres) ajoutant que les analyses effectuées ont prouvé la non conformité de ces produits aux normes d’hygiène.

Rabhi a appelé les consommateurs à acheter les produits alimentaires destinés à une consommation directe auprès des magasins spécialisés qui respectent les normes sanitaires.