Kasserine : distribution de 2250 colis alimentaires et 10800 repas de rupture du jeûne

Le premier délégué de la région de Kasserine, Ahmed Al-Hamdi, a annoncé la distribution de 2250 colis alimentaires dans la région, soit une moyenne de 150 aides par délégation, ainsi que l’organisation de 10800 repas de rupture du jeûne et de l’aube pendant le mois de Ramadan à la maison des personnes âgées et dans plusieurs délégations. Al-Hamdi a ajouté, dans une déclaration à la correspondante de “Al Jawhara FM”, que dans le cadre du soutien aux efforts de l’État, de nombreuses associations ont intervenu dans les délégations de Hassi El-Farid, El-Oyoun, Fousana et Kasserine Nord en distribuant des centaines de colis alimentaires aux familles nécessiteuses et à faible revenu.