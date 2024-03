Rejet de l’accord avec le Qatar : L’observatoire et la coalition Soumoud s’expriment

L’observatoire pour la défense du caractère civil de l’Etat et la coalition Soumoud ont dit rejeter l’accord sur le fonds du Qatar pour le développement approuvé par la commission des relations extérieures à l’assemblée des Représentants du peuple et soumis en plénière.

Dans une déclaration conjointe publiée mercredi sous l’intitulé « non à l’atteinte à la souveraineté de la Tunisie » à l’occasion de la célébration du 68e anniversaire de l’indépendance, les deux organisations non gouvernementales estiment que cet accord représente un réel danger sur la souveraineté de la Tunisie, appelant à son annulation.

Elles ont mis en garde contre les privilèges prévus par ledit accord qui, ont-elles précisé, « servent l’intérêt du fonds qatari au détriment de l’intérêt national » tels que le droit à posséder des terrains sans l’accord préalable des autorités tunisiennes, à employer des étrangers et à transférer l’argent en devise vers des pays étrangers sans aucune condition ou restriction.

L’observatoire et la coalition ont rappelé que cette cet « accord colonialiste » a été conclu entre le gouvernement de la troika dirigé par Ennahdha et le fonds qatari le 12 juin 2019 et a été rejeté par la société civile et un grand nombre de députés.

La commission des relations extérieures, de la coopération internationale, des affaires des Tunisiens à l’étranger et de la Migration au Parlement a adopté le 18 mars son rapport sur le projet de loi organique relatif à l’approbation d’un accord conclu entre le gouvernement tunisien et le fonds du Qatar pour le développement pour l’ouverture d’un bureau du fonds en Tunisie.