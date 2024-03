Fête de l’indépendance : L’Avenue Habib Bourguiba libérée des barrières et fils barbelés

L’activité a repris, ce mercredi, à l’Avenue Habib Bourguiba, à Tunis, après la décision de retirer les barrières et les fils barbelés qui entouraient le siège du ministère de l’Intérieur se trouvant en face. Cela coïncide avec la commémoration de la Fête de l’indépendance.

Le ministre de l’Intérieur, Kamel Féki, avait déclaré, mardi, aux médias, à l’Avenue Habib Bourguiba que “le retrait des barrières est la requête de tous les Tunisiens”, rappelant que la situation sécuritaire de la Tunisie et les raisons de se prémunir contre des actes terroristes ont imposé ces précautions prises par le ministère de l’Intérieur.

“Aujourd’hui, la route est bloquée à ces terroristes et l’Avenue Habib Bourguiba a repris sa dynamique habituelle, dans l’attente de l’ouverture de tous les points qui ont restreint la liberté de circulation des Tunisiens et entravé l’usage des trottoirs et des endroits vitaux”, a-t-il déclaré.

Le drapeau tunisien ornant le ministère de l’Intérieur semble retrouver aujourd’hui tout son éclat, invitant à la joie et annonçant le départ du spectre du terrorisme, a déclaré un des passants à la correspondante de la TAP.

En ce mois de Ramadan, les habitués de l’Avenue ont célébré la levée des barrières, des fils et des renforts de sécurité déployés à l’Avenue Habib Bourguiba, qui a retrouvé sa place en tant qu’artère vitale et espace ouvert à tous les piétons, véhicules et cyclistes, ainsi qu’aux propriétaires de commerces se trouvant des deux côtés de l’avenue.