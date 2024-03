Tunisie – Météo : Temps peu nuageux sur la plupart des régions

Le temps sera mercredi peu nuageux sur la plupart des régions, puis devenant partiellement nuageux au cours de la nuit, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent soufflera faible à modéré puis se renforçant relativement près des côtes Nord et au Sud. La mer sera généralement peu agitée puis progressivement agitée au Nord du pays. Les températures maximales seront comprises entre 20 et 26 degrés dans le Nord, le centre et dans les régions côtières et entre 26 et 31 degrés ailleurs .