Le mois de Ramadan : une opportunité pour arrêter de fumer

Le mois de Ramadan représente une opportunité pour arrêter de fumer en se débarrassant des mauvaises habitudes associées au tabagisme et en les remplaçant par des habitudes saines. Le Dr. Karim Mchiri, spécialiste en thérapie comportementale et cognitive, a souligné que pendant le Ramadan, les fumeurs jeûnent pendant de longues heures sans fumer, ce qui accroît leur conscience des habitudes liées au tabagisme et des raisons qui y mènent, les incitant ainsi à envisager d’arrêter de fumer. Parmi les habitudes liées au tabagisme, on trouve la consommation de café le matin avec une cigarette ou le fait de fumer au travail en raison du stress et de la pression.

Il a insisté sur l’importance pour les fumeurs de prendre conscience des raisons qui les poussent à ces habitudes afin de pouvoir arrêter de les pratiquer et les remplacer par des habitudes bénéfiques telles que le sport, la marche ou le yoga de manière régulière, ainsi que la consommation de repas sains. Le Dr. Mchiri a souligné l’importance de faire preuve de détermination et de persévérance lors de la prise de décision d’arrêter de fumer, encourageant ceux qui souhaitent arrêter de fumer à demander l’aide de psychologues, en particulier étant donné que les premiers symptômes après l’arrêt du tabac peuvent entraîner une dépression et de l’anxiété en raison de la diminution de la nicotine dans le corps, et donc la tentation de revenir au tabagisme.

Le ministère de la Santé met à disposition dans plusieurs hôpitaux et centres de santé des cliniques pour aider à arrêter de fumer. Une enquête multicritères sur la situation de la mère et de l’enfant pour l’année 2023 a révélé que la moitié des hommes en Tunisie fument du tabac à un taux estimé à 49,8 %, alors que le tabagisme est l’une des principales causes de décès et de maladies évitables. L’enquête a montré que la consommation de tabac chez les hommes augmente avec l’âge, passant de 16,5 % chez les adolescents de 15 à 19 ans à 49,9 % chez les adultes de 20 à 24 ans, puis atteignant son plus haut niveau chez les adultes de 35 à 39 ans, avec 58,9 %.