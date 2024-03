Tunisie : augmentation prochaine des prêts immobiliers à 100 000 dinars

Le président-directeur général du Fonds national de retraite et de prévoyance sociale, Taoufik Kattou, a confirmé que le montant des prêts immobiliers accordés par le Fonds sera bientôt augmenté à environ 100 000 dinars, conformément à la nouvelle formule du système de prêts. Lors d’une interview télévisée avec l’Agence Tunis Afrique Presse, il a souligné que le ministre des Affaires sociales, Malik Zahawi, avait annoncé que le montant des prêts immobiliers accordés par le Fonds selon la nouvelle formule passerait de 15 000 dinars à 100 000 dinars. Cependant, cette augmentation nécessite la réalisation de plusieurs procédures et la révision des lois régissant les prêts.

Il a également expliqué que ce prêt immobilier, dont le taux d’intérêt est de 6,75 % et le remboursement sur 20 ans, peut être utilisé pour l’achat d’une nouvelle maison, la finition d’une construction ou l’achat d’un terrain. Kattou a souligné que le but du Fonds en accordant ces prêts n’est pas lucratif mais vise à fournir des services de soutien social pour aider les bénéficiaires à faire face aux exigences de la vie. Il a ajouté que les revenus financiers de ces prêts seront réinjectés dans le nouveau système de prêts afin de répondre aux demandes de prêts de la manière la plus efficace possible.