Les effets néfastes des jeux vidéo sur la santé sexuelle des hommes

Une étude chinoise a révélé qu’une exposition quotidienne aux jeux vidéo pendant 1,2 heure augmentait le risque de dysfonction érectile chez les hommes. L’étude a porté sur plus de 200 000 hommes âgés de 40 à 69 ans pratiquant des activités de loisirs telles que regarder la télévision, conduire ou jouer aux jeux vidéo. Les chercheurs ont mesuré les niveaux d’hormones sexuelles, notamment la testostérone et l’hormone folliculostimulante (FSH), ainsi que les niveaux de dépression et d’anxiété. Ils ont constaté que l’utilisation de l’ordinateur et les jeux vidéo étaient associés à une baisse des niveaux de FSH dans le sang des participants.

Passer 1,2 heure par jour à jouer aux jeux vidéo et utiliser l’ordinateur était lié à un risque accru de dysfonction érectile multiplié par 3,5. Une baisse des niveaux de FSH était également associée à une diminution du désir sexuel, à l’infertilité et à une baisse d’énergie. Cependant, regarder la télévision ou conduire n’a pas été associé à un risque accru de dysfonction érectile. Les chercheurs ont conclu qu’il existait une relation causale entre l’utilisation de l’ordinateur et le risque de dysfonction érectile, mais ont souligné la nécessité de recherches supplémentaires pour établir une relation causale spécifique.