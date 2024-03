Meriem Debbagh en Palestine pour la deuxième fois

L’influenceuse et Instagrammeuse célèbre Meriem Debbagh suscite à nouveau la polémique en visitant pour la deuxième fois la Palestine, cette fois en passant par la Jordanie et non pas par Israël comme lors de sa première visite. Son choix de passer par la Jordanie pour entrer en Cisjordanie en pleine période de conflit démontre un grand courage, un geste qui mérite d’être salué. Meriem a partagé des stories et des photos d’elle en train de rompre le jeûne devant la mosquée Al-Aqsa, marquant ainsi son soutien et son engagement envers le peuple palestinien.