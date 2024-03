Tunisie : 535 infractions économiques relevées lors d’une journée de contrôle

Lors de la dixième journée du mois de Ramadan, les équipes de contrôle économique conjointes des circuits de distribution ont relevé 535 infractions économiques lors de 3408 visites d’inspection, selon un communiqué du ministère du Commerce et du Développement des Exportations publié ce mercredi. Les équipes de contrôle ont saisi 22,6 tonnes de farine et de semoule, 5,7 tonnes de sucre, 3 tonnes de légumes et céréales, 771 litres d’huile subventionnée, 792 kg de riz, 316 litres de lait et 700 kg de poissons.