Tensions croissantes : augmentation des crimes racistes en France

En France, le nombre de crimes et délits racistes ou xénophobes a augmenté de 32 % en 2023 par rapport à l’année précédente, selon les chiffres publiés par le ministère de l’Intérieur ce mercredi. La police nationale et la gendarmerie ont enregistré près de 15 000 crimes commis en raison de la race, de l’ethnie ou de la religion dans tout le territoire français, dont 8500 crimes ou délits et 6400 infractions. Comme les années précédentes, la majorité de ces crimes et délits, ainsi que les infractions, sont des insultes, des provocations ou des diffamations (61 % des délits et presque toutes les infractions), selon le ministère de l’Intérieur. Durant la période 2022-2023, en moyenne, un crime ou délit “à caractère raciste” a été enregistré pour 10 000 habitants sur le territoire national.

En dehors de Paris, deux départements (Ille-et-Vilaine et Alpes-Maritimes) ont un taux de crimes ou délits racistes par habitant deux fois supérieur à la moyenne nationale. En Île-de-France, le taux de crimes ou délits à caractère raciste enregistré par habitant est de 1,7 pour 10 000 habitants, selon la même source. En 2023, les forces de sécurité ont enregistré 8850 victimes de crimes et délits à caractère raciste, la plupart étant des hommes âgés de 25 à 54 ans, souvent des ressortissants étrangers de pays africains.