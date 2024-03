Tunisie : Déclarations de paris politiques à l’occasion de la Fête de l’indépendance

A l’occasion de la célébration du 68e anniversaire de la fête de l’indépendance qui coïncide avec le 20 mars de chaque année, les partis politiques ont saisi l’occasion pour exprimer des hommages aux martyrs du mouvement national qui ont sacrifié leurs vies pour parvenir à l’indépendance et construire l’État national.

Ils ont également saisi cet évènement national pour exprimer leurs positions et réactions vis-à-vis de la situation actuelle du pays.

Dans une déclaration publiée, mercredi, le PDL a appelé le peuple tunisien à raffermir les liens de l’unité nationale et à ne pas s’engager dans une politique de division et d’incitation à des « rivalités régionalistes ».

Pour le PDL, le souci majeur des Tunisiens devrait être celui de préserver le prestige et la souveraineté de l’État ainsi que l’indépendance de sa décision nationale.

Le parti a exprimé ses regrets face à la détérioration sans précédent de la situation socio-économique et financière du pays qui a fait ramener les Tunisiens à un seuil de pauvreté et de faim non loin de celui dans lequel ils se trouvaient avant l’indépendance.

Dans sa déclaration, le PDL a justifié cette situation par l’absence d’une politique claire de réformes et le manque de gouvernance rationnelle, transparente et efficace des institutions de l’État.

Il a également dénoncé ce qu’il a qualifié de « verrouillage politique » que vit notre pays et qui menace sérieusement la légitimité de la prochaine campagne électorale présidentielle, futigeant à ce titre la détérioration de l’état des libertés, la prolifération des injustices ainsi que les atteintes fréquentes à la loi, selon ses dires.

De son côté, le mouvement Ennahdha a souligné que la célébration de la fête de l’Indépendance est une occasion importante pour raviver l’unité nationale, tout comme elle est un moment précieux pour rappeler notre devoir de faire face à la tyrannie et de restaurer la liberté et la dignité du peuple tunisien.

Pour sa part, le parti de la coalition nationale tunisienne a souligné sa pleine conscience de l’ampleur des défis auxquels le pays est confronté, exprimant sa confiance dans le potentiel du peuple tunisien qui peut réaliser davantage de réalisations.

Le parti a par ailleurs réitéré son appel à un dialogue global en signe de loyauté et de gratitude envers les martyrs et d’engagement envers les objectifs de la révolution et ceux de la construction de l’État national.

Il a également appelé à la libération de tous les hommes politiques détenus et à la nécessité d’un dialogue qui soit en mesure de trouver une sortie à la crise politique actuelle.